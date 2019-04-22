此内容发布于2019年4月22日 上午5:50

（法新社贝尔法斯特21日电） 女记者麦基日前于北爱兰伦敦德里市发生暴乱时不幸中弹身亡，北爱警方今天释放案发后被捕的两名青少年嫌犯，未控告任何罪名。

曾获奖项肯定的29岁麦基（Lyra Mckee），正在撰写一部关于北爱尔兰往昔数十年暴乱期间年轻人失踪的着作，18日暴乱当晚目睹爱尔兰民族主义青年攻击警方，之后不幸头部中弹丧命。

警方认为，与「新爱尔兰共和军」（New IRA）有关连的异议共和派，在北爱第2大城伦敦德里市与警方爆发冲突时，击毙麦基。「新爱尔兰共和军」是诉诸激烈行动寻求与爱尔兰统一的武装组织。

北爱尔兰警方发表声明说：「两个18岁与19岁男性…未被控告获释。」

这起命案象徵着北爱尔兰的暴力活动达到新高峰，人们越来越担心，脆弱与得来不易的和平正日益受到威胁。

1998年签署的耶稣受难节协议（Good Friday Agreement）终结北爱尔兰的暴乱，协议明定要求英国安全部队撤离，以及武装组织「爱尔兰共和军」（IRA）放下武器。

不过寻求脱离英国并与爱尔兰统一的持异议共和派仍蠢蠢欲动。

评论家普遍认为，犯案者是未经历「动乱」的青少年，他们被激进的较年长分子操控。

「爱尔兰时报」（Irish Times）记者莫里斯（Allison Morris）表示：「在伦敦德里有一批激进的年轻人，他们与新爱尔兰共和军挂钩或参与新爱尔兰共和军的边缘组织。」

负责调查这起命案的北爱警官墨菲（Jason Murphy）警告指出：「我们正目睹一种新的恐怖分子从这些族群中窜起。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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