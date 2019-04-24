此内容发布于2019年4月25日 上午1:35

（法新社华盛顿24日电） 今天公布的调查显示，美国的推特（Twitter）用户比较年轻、教育程度较高，也比一般民众左倾。

皮尤研究中心（The Pew Research Center）调查发现，推特用户较可能来自高收入族群，但性别和族裔组成和整体成年人口大致类似。

皮尤研究中心分析显示，22%美国成年人使用推特，比69%使用脸书（FB）低很多。

研究人员还发现推特用户比较年轻，更可能认同民主党，教育程度更高，收入也优于整体美国成年人。

美国成年的推特用户年龄中位数是40，比全部人口的中位数年轻7岁。

这份调查发现，推特的成年用户至少4成2有学士学位，整体民众则只有3成1。

4成1推特用户的家庭所得超过7万5000美元，也比一般民众高9个百分点。

36%受访者认同民主党，美国成年人认同民主党的则为3成；2成1受访者认同共和党，美国成年人则有2成6。

只有1成4的推特用户自认政治观念「非常保守」，整体民众则有2成5这么自认。

自认「非常自由派」的推特用户和美国成年人比率差不多。

皮尤是在去年11月和12月调查2791名美国成年人，受访者愿意分享推特使用经验，让研究人员分析帐户内容。研究正负误差约在3个百分点左右。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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