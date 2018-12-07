调查：数千名缅甸女性被卖到中国逼婚

此内容发布于2018年12月7日 上午6:50

（法新社曼谷7日电） 今天发布的一分调查报告显示，数千名来自缅甸北部的女性被卖到中国，被迫结婚生子，揭示受战乱冲击的边界地带鲜少被提及的问题。

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）这份报告是第一个针对此议题的研究，报告估计，7500名来自战乱频传的克钦邦（Kachin）和北部掸邦（Shan）的女性沦为受害者，在中国被逼婚。

根据成功逃回缅甸及目前仍在中国境内的多名女性访谈为基础，报告指出，大部分被贩卖到中国的女性被迫为丈夫生孩子。

报告作者罗宾逊（W. Courtland Robinson）表示，缅甸妇女因「冲突、流离失所和贫穷」而离乡背井，「在中国，特别是乡村地区男女性别失衡」，意味着很多当地人苦于找不到妻子。

来自克钦妇女组织泰国分会、在克钦邦和掸邦带领田野研究的蒙奈利（Moon Nay Li，译音）表示，一名妇女告诉研究人员，曾被贩卖到中国3次，每一次都「被迫生孩子」。

她说：「因为政治不安定、冲突和土地被充公，女性的安危成了巨大挑战。」

中国实施长达数十年的一胎化政策，导致女性人数比男性少将近3300万人。

为了填补缺口，每年有数以万计来自柬埔寨、寮国、缅甸和越南的女性，被贩卖到中国当「新娘」。有些人是自愿前往，有些则是被欺骗或被贩卖。

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