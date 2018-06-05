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此内容发布于2018年6月5日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月5日 -23:50

（法新社华盛顿5日电） 华府智库「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今天发布一份调查显示，美国民众面对有如雪崩般涌入的新闻，变得越来越疲乏，疲乏程度甚至比2016年大选时还严重。

皮尤这份调查显示，68%的受访者对看到的新闻量感到「筋疲力尽」（worn out），只有30%的受访者表示，他们喜欢所取得的资讯量。在2016年大选期间所做的类似调查显示，当时只有59%的受访者对资讯超载觉得疲乏。

共和党籍受访者对新闻疲乏的感觉更甚于民主党籍受访者，且越不喜欢媒体的人，对新闻疲乏感也更重。

皮尤是从2月22日到3月4日，对5035名成人进行调查。调查发现，77%的共和党籍与偏向共和党的独立受访者表示对新闻疲乏，仅61%的民主党籍与偏向民主党的独立受访者觉得对新闻疲乏。

皮尤这份研究只对有关美国国内新闻，请受访者回应，并未具体提示目前与川普政府有关的查案，也没提示川普对主流媒体的攻击。

2/3的受访者表示，他们大部分时间会关注国内新闻，1/3的人表示只会在重要事件发生后，追踪后续。

尽管如此，调查也显示，75%的受访者觉得媒体在让阅听人获知重要新闻的表现上「非常好」或「相当好」。

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