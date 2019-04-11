此内容发布于2019年4月11日 上午6:50

（法新社喀土木11日电） 为了抗议面包价格调涨，苏丹自去年12月爆发抗议，迅速升级为全国性示威活动，要求统治苏丹30年的总统巴席尔（Omar al-Bashir）下台。

抗议群众本月6日首度开始聚集在首都喀土木（Khartoum）军事总部周围，数千人在当地扎营，并呼吁军方支持他们。

苏丹国营电视台今天报导，军方不久将有重大宣布。以下为法新社整理已夺走数十人性命的示威抗议大事纪。

●抗议面包涨价

数百人12月19日走上阿特巴拉（Atbara）市中心和其他城市街头，抗议政府把面包价格调涨3倍。通膨飙涨的苏丹先前面临面包短缺3周情况。

由于苏丹食品价格飙涨，早于2018年1月就曾引发零星示威抗议，但迅速受到抑制。

主要反对党领袖马蒂（Sadiq al-Mahdi）返国的同一天，爆发新抗议活动。巴席尔1989年发动政变推翻民选总理马蒂后，马蒂流亡国外。

部分抗议者高喊「拒绝饥饿」，他们纵火焚烧巴席尔所属执政国大党（NCP）的阿特巴拉党部。

●第一波致命冲突

抗议活动12月20日蔓延至喀土木以及其他城市，示威者高呼「自由、和平、正义」，要求「政权下台」。

由于警方试图驱散人群，因而引爆冲突，8名抗议民众丧命。

苏丹政府在喀土木和其他城市部署军队。

巴席尔于示威第6天、12月24日打破沉默，承诺进行「真正改革」。

●巴席尔顽抗

之后几乎天天都有示威抗议，22个政治团体今年1月1日发表联合声明，呼吁成立「新政权」。

由于药品价格上涨，巴席尔1月5日开除卫生部长。

4天后，数千人在喀土木一场集会展现对巴席尔的支持，但在恩图曼（Omdurman）进行的反政府抗议有多人丧生。

1月13日，示威活动蔓延至遭战争蹂躏的达佛地区（Darfur）。巴席尔在当地告诉支持者：「示威抗议不会更迭政府。」

●全国进入紧急状态

西方强权1月17日呼吁苏丹尊重人民示威抗议权利。

人权观察（Human Rights Watch）2月11日公布几段影片，影片中安全部队对示威者动用暴力，包括发射实弹、催泪瓦斯和殴打。

10天后，由于示威抗议群众试图游行前往总统府，安全人员逮捕若干名反对派运动人士。

巴席尔2月22日宣布全国进入为期一年紧急状态，并解散中央和各州政府，随后指派军方和情报人员出任州长。

2天后，巴席尔指派的新总理宣誓就职。于此同时，镇暴警察与要求巴席尔下台的数百人展开对峙。

巴席尔3月1日把自己的国大党党魁职权移交给副手。

●军事总部6天静坐抗议

苏丹进入紧急状态后，抗议活动变得较不常见；巴席尔4月4日承认，示威抗议者有「正当」经济疑虑，呼吁展开对话。

但数千人4月6日再度在喀土木游行抗议，民众首度聚集在军事总部外头，高喊「军民一家」（One Army, One People）。

他们在军事总部外扎营，进行静坐抗议，总统官邸也位于军事总部特区内。警方和安全人员发射催泪瓦斯并对空鸣枪，试图驱离抗议群众未果。

4月9日，警方追随军方的不干预政策，并下令部队不能对扎营抗议的数千人采取任何行动。

国营媒体报导，单日冲突造成11人丧生，其中包括6名安全部队成员，因抗议活动丧命的官方死亡人数增至49人。

4月11日，国营媒体在空前静坐抗议第6天宣布，军方准备发表「重大」声明。

喀土木居民涌向军事总部附近，部分民众高呼「政权已垮台」。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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