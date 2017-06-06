下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2017年6月6日 上午10:35 最后更新 - 2017年6月6日 -10:35

（法新社科威特市6日电） 科威特元首萨巴赫（Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah）今天前往沙乌地阿拉伯举行会谈，以解决卡达与其他阿拉伯国家的外交危机。

官方科威特新闻社（KUNA）报导，萨巴赫担任包括外交与资讯部长等官员在内的高阶代表团团长，一行人前往沙乌地西部港市吉达（Jeddah）。

在科威特市的数位国会议员稍早表示，萨巴赫此行目标是调停卡达和其以沙乌地阿拉伯为首的波斯湾邻国的争端。

根据沙乌地公报（Saudi Gazette），至今已有沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、巴林、埃及、叶门、利比亚东部政府、马尔地夫以及模里西斯等8国与卡达断交。

资深国会议员戴克巴西（Ali al-Deqbasi）在国会开会时说：「我们祈求阿拉协助他达成波斯湾国家团结的任务。」

另一名国会议员哈巴西（Jamaan al-Harbash）表示：「元首努力化解歧见，科威特与波斯湾人民的心与他同在。」

其他数位国会议员也表达对这位科威特统治者的支持。萨巴赫2014年在沙国、卡达及其他波斯湾国家之间斡旋，居功厥伟，让一场外交纷争得到妥协方案。

沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、巴林、埃及和叶门昨天与同为波斯湾合作理事会（GCC）成员的卡达断绝外交关系，也是会员的科威特并未加入断交行列。

卡达外交部长今天说，应萨巴赫要求，卡达元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）延后原订在总部位于杜哈（Doha）的半岛电视台（Al-Jazeera）播出的演说。

Neuer Inhalt Horizontal Line