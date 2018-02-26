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此内容发布于2018年2月26日 下午4:50 最后更新 - 2018年2月26日 -16:50

（法新社华盛顿26日电） 美国佛罗里达州本月稍早发生造成17人丧生的中学枪击惨案，总统川普今天表示，不管自己是否武装，如果在现场的话，他会冲进去。

各州州长今天齐集白宫，川普对他们说：「我真的觉得自己会跑进去，即使我没有武器。」

「我想在场的各位，大部分也会这样子做。只有在自己蒙受考验的时候，你才会知道。」

佛州派克兰（Parkland）这起枪击14日发生时，一名武装警察没有制止枪手，川普曾口头批评他「懦夫」。

川普今天说，布罗瓦郡（Broward County）某些警察的表现「坦白说，令人作呕」、「他们绝对拿不到荣誉勋章（Medal of Honor）」。

川普重申实施更严厉背景查核、对事前警讯做出更有效率的反应、投入更多心理健康资源、禁用让半自动武器能像机枪般连发的所谓「撞火枪托」（Bump stock）装置等呼吁。

他说：「撞火枪托，我们正要把它除掉。我不管国会要不要这样做，我自己要把它除掉。」

川普说他也见了全国步枪协会（NRA）领导阶层，跟他们说：「各位，我们必须有所行动，我们必须进行背景查核。」

「如果看到精神病人，我不希望他会有枪。」

他说：「没有人比我更拥护宪法第二修正案（Second Amendment）、没有人比NRA更拥护宪法第二修正案。这些人很伟大，他们要采取行动。他们会这样子做，我觉得，而且会很快。我认为他们也乐见这样。但我们不希望有病的人有拥枪的权利。」

国会本周开议，如何处理全国枪枝暴力蔓延的问题，让议员们压力大增。有线电视新闻网（CNN）最新民调显示，70%的美国民众现在支持更严厉枪枝法，较去年10月大幅增加18个百分点。（译者：何宏儒）

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