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此内容发布于2018年7月12日 下午4:35 最后更新 - 2018年7月12日 -16:35

（法新社日内瓦12日电） 中国商务部副部长王受王今天表示，美国应该把对准中国脑袋的枪拿开，以及开始信守诺言，以利进行有助终结贸易战的会谈。

王受文代表中国出席世界贸易组织（WTO）本周举行的政策检讨会议，他指出，是美国「点燃战火」。中美双方近来加码相互威胁，扬言要对对方价值数百亿美元的商品加徵进口关税。

他在日内瓦告诉记者：「我们曾举行会谈，而且那些会谈有好的进展，但有一方无视这些进展，迳行展开贸易战。」

记者问起需要什么条件才能谈判缓和冲突时，王受文回答：「任何会谈要能成功，一方必须先把对着对方脑袋的枪放下来。」

他又说：「会谈要有助益，一方必须能信守诺言。如果一方老是变来变去，会谈将没有意义。」

至今为止，两国只对对方价值340亿美元的商品加徵进口关税。但美国10日扬言，要对另外2000亿美元的中国商品加徵关税，中国也立即誓言会报复。

美国总统川普所属共和党的要员谴责这场日益升高的贸易争端，呼吁政府与北京进行会谈。

王受文指责美国是「贸易恶霸」，并说川普的作为「不利美国企业、美国消费者和美国劳工」。

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