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此内容发布于2016年5月25日 上午8:20 最后更新 - 2016年5月25日 -08:20

（法新社胡志明市25日电） 美国总统欧巴马今天与一群越南年轻人相谈甚欢，巧妙地回答一连串问题，从饶舌音乐、吸大麻到外貌等等；越南年轻人认为，欧巴马与越南古板的共产党领袖大异其趣。

欧巴马访问越南3天的最后1个行程，在繁忙的商业和创意重镇胡志明市，与数百名年轻人会面，接着将飞往日本。

欧巴马上台时，台下爆出热烈的欢呼声；在一党执政的越南，政治不透明，年轻人的声音鲜少被听见。

越南最知名饶舌女歌手之一Suboi对着欧巴马哼唱越南歌曲，歌词问道，有钱是否真能得到快乐。

看似相当享受的欧巴马也以「为贫困非裔美国人发声作为开端」，最后成为「全球现象」，来赞扬嘻哈音乐发展的历程。

他稍后不加掩饰地抨击经常压制批判性艺术家的越南当局领袖。

欧巴马说：「试想，假如我们的政府在饶舌音乐开始发展时，就因为部分内容过于冒犯、有些歌词太粗鲁，或大肆咒骂而祭出禁令，那会有甚么结果？」

他说：「试图压制艺术，就相当于压制1个人最深处的梦想和抱负。」

稍早有另1名年轻男子在发问前，以「总统先生，您非常帅气」开头，欧巴马随即开玩笑说，「噢！如果你愿意，可以把话停在这里」。

另外1人问道，网路文章说欧巴马年轻时曾尝试过大麻是否为真。

欧巴马回应，「我不知道那是不是真的」，他也警告，「别相信网路上的一切」。（译者：中央社刘文瑜）

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