此内容发布于2019年3月22日 上午1:50

（法新社伊斯坦堡22日电） 对住在中国再教育营里的穆斯林来说，教化是从清晨吟唱爱国歌曲和自我批评开始，结束时的供餐时常只有猪肉，这是从里面逃出来的贝加里（Omir Bekali）口中的营内生活。

对一年前出逃土耳其的哈萨克族贝加里来说，在新疆克拉玛依市（Karamay）再教育营近两个月的生活，比较像是折磨，而非教育。

忆及当时情景，他告诉法新社：「每天早上从7时至7时30分，我们都要唱中国国歌。大约40至50人，面对墙壁一起唱歌。」并说，再教育营唯一目标就是除去被关押者的宗教信仰。

贝加里说：「我从来都不想唱，但因每天不断重复，它完全深植内心。就算到现在，这些音乐仍在我脑海飘荡。」

他也提及，所有不分年纪被拘留人士的义务之一，就是要在穆斯林每周五的主麻日这天吃猪肉。伊斯兰教禁止食用猪肉。

贝加里表示，官员口中的「学员」也被禁止说中文以外的语言，不能祷告也不能蓄胡，当局将这些行为解读做宗教激进化的象徵。

贝加里至今仍无双亲和3名兄弟姐妹音讯，他们都待在中国。

贝加里认为自己是在哈萨克政府介入下获释，离开哈萨克后，带着妻小在土耳其安顿下来，说他只想让自己离中国「远远的」。

联合国专家表示，高度警备的新疆全境有百万名穆斯林被监禁于再教育营，大部分的维吾尔族都住在新疆，他们也是穆斯林少数族裔大宗。

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