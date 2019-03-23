此内容发布于2019年3月23日 下午5:35

（法新社圣地牙哥23日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天表示，他的国家在环境保护方面「没欠全世界什么」。

南美洲国家领袖昨天签署「圣地牙哥宣言」，标志建立「南美洲进步论坛」（PROSUR）进程的开始后，对巴黎气候协定多有批评的极右派领导人波索纳洛在智利发表演说。

他说，他很感谢智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）同意代替巴西，主办2019年12月登场的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方大会（COP-25）。

巴西以目标不可能达成为由，拒绝主办这场联合国气候大会。

他说：「我们无法达成一些实现不了目标的协议。在环境保护方面，巴西没欠全世界什么。」

7位右翼南美洲国家总统齐聚智利首都圣地牙哥，宣布成立新的「南美洲进步论坛」，其中包括波索纳洛和哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）。

皮涅拉和杜克提出创建新组织，取代南美国家联盟（UNASUR）的构想，因由已故委内瑞拉强人查维斯（Hugo Chavez）和巴西左派前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2008年成立的南美国家联盟，基本上已不复存在。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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