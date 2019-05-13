此内容发布于2019年5月13日 上午10:20

（法新社新德里13日电） 印度总理莫迪最近被网友狂酸，因为他声称云层会影响雷达，特别选在云多时下令空袭巴基斯坦好战分子，还夸口早在电邮可夹带附件的技术发明前数年，他就寄过附带照片的电邮。

印度正举行马拉松式大选，寻求连任的莫迪周末在电视专访中表示，他今年2月下令空袭巴基斯坦，是因当时有云层遮蔽，可阻止巴基斯坦雷达侦测印度战机。

他接受新闻网站News Nation专访时，回顾印度声称跨越巴基斯坦边境轰炸好战分子军事训练营的行动。他表示：「我说有那么多云和雨，这是个优势。」

莫迪表示：「（我认为）多云也对我们大有助益，我们可以躲避雷达…最后我下令，有这么多云，展开行动。」

在印度大选的造势活动期间，莫迪藉着这项空袭行动强化他的强人形象。

莫迪所属印度人民党（Bharatiya Janata Party, BJP）把他专访中的说法张贴在推特，不过很快就删除，因多家报纸引述专家意见狠批莫迪。

加尔各答「电讯报」（The Telegraph）更嘲笑莫迪，说他如此自曝其短令人感到「震惊与可畏」。反对派人士也嘲讽68岁的莫迪。

此外，莫迪自称曾在1980年代末期以电邮附件寄发数位照片，也在推特造成轰动。

莫迪在专访中指出：「我可能是印度第一个使用数位相机的人，时间是1987年或1988年，当时只有少数人使用电邮。」

事实上，首封夹带附件的电邮是在1992年由研究人员博伦斯坦（Nathaniel Borenstein）寄发。

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