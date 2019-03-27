此内容发布于2019年3月27日 下午11:05

（法新社纽约27日电） 饶舌天后卡蒂B 3年前直播时坦承曾对男性下药洗劫，旧片段被网友挖出后引来轩然大波。昨晚她自承当脱衣舞娘时期「选择不多」，但她从未「美化」过去，因为自己从不引以为豪。

这段取自3年前Instagram（IG）直播的片段近日曝光，影片中卡蒂B（Cardi B）说她对「（男人）下药，洗劫他们。我以前都这么做」。

影片曝光引来网路热议后，现年26岁的卡蒂B昨晚上IG回应。她说，以前就曾讨论「过去为了生计所做的事情对错」。

「我有幸可以从那里站起来，但有这么多女性没能逃脱。」

「我直播时提到的，都是我交往过、和我有关系的男人，他们有察觉到、心甘情愿也知情。」

卡蒂B说，自己身处「可以谈论出身、谈论为了成名曾做过错事的嘻哈文化界」。

「有饶舌歌手美化杀人、暴力、毒品、抢劫，而我那场直播中完全没美化我的背景，我甚至从没在音乐中谈到那些，因为我并不引以为豪，也觉得有责任不去美化那段过去。」

「现在我所能做的就是当个更好的人，为了我自己、我的家人和我的未来。」

旧直播影片曝光后，网路上出现#SurvivingCardiB的主题标签，显然是参考提及节奏蓝调（R&B）歌手劳凯利（R. Kelly）性侵指控的爆炸性纪录片Surviving R. Kelly。

许多推特用户指控双重标准，他们说，卡蒂B的行为和那些被控性侵的男艺人没两样

卡蒂B出生在纽约布朗克斯区，本名艾曼萨（Belcalis Almanzar），父亲是多明尼加人，母亲是千里达人。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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