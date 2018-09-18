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此内容发布于2018年9月19日 上午1:05 最后更新 - 2018年9月19日 -01:05

（法新社华盛顿18日电） 有谣言指出，美国国防部长马提斯（Jim Mattis）因与总统川普的关系恶化而可能乌纱帽不保，马提斯今天断然驳斥这项说法。

这位言行拘谨的陆战队退役上将不爱谈论政治或他与川普的关系，如今资深政治记者伍德华（Bob Woodward）出版新书「恐惧：川普入主白宫」（Fear: Trump in the White House，暂译），却使他和性情多变的上司互动方式，成为镁光灯焦点。

伍德华在书中指出，马提斯质疑川普的判断能力，甚至说川普的理解能力只有10或11岁孩童的程度。

「纽约时报」（New York Times）15日引述美国现任及前任官员的说法报导，川普希望身边都是铁杆忠诚分子及应声虫，并指马提斯的政坛前景难料。

马提斯在五角大厦告诉记者：「这很快就会平息，造谣者也将开始杜撰下一波谣言，这地方就是这样。」

「大家要对此保持幽默感。」

马提斯否认曾与伍德华交谈，并表示他从未将川普比喻为孩童。马提斯说：「我根本不会认真看待（相关内容）。」

「这地方很多事情都是这样。有人编出标题，然后打给一群爱道人长短的家伙，他们找来其他内容加油添醋，再添上这笔谣言，然后有人在另一岸开始写同样的内容，接着新闻就出来了。」

马提斯也说，他无意辞职。

他说：「我当然不会考虑离开，我喜欢这里。」

「我考虑在这退休，在波多马克（河）边找个小地方。」

伍德华笔下的川普政权运作混乱，川普本人对政府的运作方式知之甚少，而且似乎无法吸收国家安全团队提供的资讯，包括马提斯的建言。

马提斯虽坦承决策「一向混乱」，但驳斥伍德华的新书描述是「向壁虚构」，并说他的匿名消息来源不值得信赖。

马提斯的世界观多与他老板的立场形成强烈对比，一向是华府圈谈不腻的话题，但这项对比对有学者风范的马提斯而言宛如肉中刺。

与川普相比时，马提斯总是被外界形容为「成人」，他本人则说自己对这类比较不屑一顾。

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