此内容发布于2020年6月6日 上午3:05

（法新社日内瓦5日电） 联合国机构世界卫生组织（WHO）今天更改防疫建议，呼吁在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严重的地区以及难以维持社交距离的地区必须戴口罩。

随着疫情仍在延烧，世卫公布最新的「口罩使用」建议，像是「谁」应该戴口罩、「何时」应该戴口罩以及口罩的材质等。

不过世卫强调，光是使用口罩「无法保护人们免于感染新型冠状病毒；而感染者应避免外出」。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「鉴于最新证据显示，世卫建议政府，应该鼓励民众若在容易传播、或是无法保持社交距离的地方，像是大众运输工具、商店或其他密闭、拥挤的场所，应配戴口罩。」

在预防社区传播方面，谭德塞说：「我们建议60岁以上和有潜在疾病的人，在无法保持社交距离时，应佩戴口罩。」

世卫在更新防疫指南中也提到，在疫情广泛传播区域，所有在医疗机构工作的人都应使用医疗口罩，而不再仅限于照顾确诊病患的医护人员。

另一方面，世卫也提到口罩至少需有3层才能达到有效防护。这3层材质包括：棉制吸湿性良好的内层、不织布的过滤中间层以及聚酯纤维等制成的防水外层。

根据法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间5日19时（台湾6日凌晨3时），全球至少39万2878人死于2019冠状病毒疾病，确诊病例逾669万6690例。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

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