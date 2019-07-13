此内容发布于2019年7月13日 上午10:05

（法新社华盛顿12日综合外电报导）美国副总统彭斯今天视察德州一座人满为患的移民拘留营，彭斯在营内恶劣环境下与移民见面，并谴责移民危机，指危机「压垮了我们的体系」。

法新社报导，彭斯（Mike Pence）前往美墨边界视察，同时有抗议者在美国数座城市举行集会，敦促政府关闭这些被他们称为「集中营」的移民拘留中心。

彭斯探视的移民拘留中心是麦卡伦边界站（McAllen Border Station），他被带到一个酷热难耐的户外出入口，384名移民男性被拘留在一个像是牢笼的区域内。

随行记者报导，由于此处飘出可怕的恶臭，彭斯只进入这个区域90秒。

这些男性据称非法越过美墨边界，因而被拘留在这里；此处空间狭小，无法让所有人躺在混凝土地板上休息。

这些移民没有床、床垫或枕头，只有银色聚酯纤维毯子。他们抓着铁丝网栅栏对记者大喊，待在这里已40天或者更长时间，他们饥饿难耐，想要刷牙盥洗。

彭斯事后说：「老实跟你说，我对于所见所闻并不惊讶，我知道我们的移民系统不堪负荷、人满为患。这就是国会必须采取行动的原因。」

由于反对派国会议员对于美国政府应如何支出费用意见分歧，彭斯把原因归咎于民主党人不让美国总统川普推动美墨边墙费用，促成了移民危机。

在川普所属共和党国会议员施压下，民主党议员最终屈服，美众议院上月批准46亿美元紧急援助金案，以缓解涌入美国的移民危机；这些移民以贫困中美洲家庭为主。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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