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此内容发布于2018年6月7日 下午9:35 最后更新 - 2018年6月7日 -21:35

（法新社旧金山7日电） 谷歌今天公布一套人工智慧（AI）科技运用原则，强调公司不会将AI用于武器，或者「造成或直接促使人员受伤」的应用上。

谷歌（Google）执行长皮查伊（Sundar Pichai）在部落格公布公司的人工智慧政策，指出谷歌不会把AI 应用在武器上，但「我们将继续和政府及国防部在其他诸多领域合作」，比如网路安全、训练和搜救行动。

这项AI科技原则公布的时间点，就在内部员工及其他人对谷歌和美国防部的合约表达不满之后。谷歌上周表示，公司和国防部的合约不会续约。

皮查伊提出公司对于人工智慧，以及可模拟人类行为的先进电脑运算科技的7大原则。

他说，谷歌目前正在利用AI协助处理人类面临的迫切问题，比如说，野火的预测，疾病的诊断、预防失明，以及协助农民。

皮查伊说：「我们不讳言这类功能强大的科技，在运用上也会引发同样强烈的质疑。」

他说：「AI的发展和使用将在未来几年对社会带来巨大的冲击。身为AI的领导者，我们肩负拨乱反正的重责大任。」

皮查伊表示，谷歌的AI计画将打造对「社会有助益」，以及「避免制造或强化不公平偏见」的应用。

皮查伊说，谷歌也将禁止使用任何科技，从事违反国际法和人权的用途。

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