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此内容发布于2018年5月28日 上午12:50 最后更新 - 2018年5月28日 -00:50

（法新社罗马27日电） 总统在义大利本是象徵性元首，但有权拒绝任命获提名的内阁人选，总统的有限权力常在政治危机时扮演关键角色，但这回民粹派扬言弹劾总统，恐进一步引发政治不稳。

义大利现任总统马达雷拉（Sergio Mattarella）拒绝任命疑欧派的财政部长人选，即便人选已获多数国会议员支持，且是总理所提名。

马达雷拉决定动用义大利宪法第92条所赋予的权力，激怒了极右派「联盟党」（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）及反体制的「五星运动」党魁迪马尤。

义大利总统仅具极有限的权力，但能任命总理及总理所提的内阁部会首长。义大利宪法还赋予总统有解散国会的权力。

这次并非义大利总统首度拒绝获多数国会议员支持的部长人选。媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）1994年赢得大选后，向时任总统史卡尔法罗（Oscar Luigi Scalfaro）提名私人律师普瑞维提（Cesare Previti）出任司法部长，被史卡尔法罗打回票，贝鲁斯柯尼选择接受。

但这一回，在义大利政坛已具优势的民粹政治人物拒绝接受总统行使这项权力，谴责这是欧盟干预或金融游说团体运作所致。五星运动的迪马尤提出可能以叛国罪弹劾总统。

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