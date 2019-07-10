此内容发布于2019年7月10日 上午4:35

（法新社新加坡10日电） 新加坡媒体报导，戴森吸尘器发明人、英国亿万富豪戴森砸下新加坡币7380万元（约新台币17亿元），买下新加坡最高最贵的豪宅，似展现在亚洲拓展业务决心。

新加坡「商务时报」（Business Times）报导，支持英国脱欧的戴森（James Dyson）买下新加坡豪宅「华利世家」（Wallich Residence）唯一一套「超级顶层豪宅」，共有3个楼层，位在新加坡最高楼国浩大厦的顶端。

国浩大厦共有64层楼，楼高290公尺，位在新加坡商业区，可俯瞰区域全景。戴森买下的豪宅面积达1960平方公尺，有5间套房、私人花园、泳池和62楼的景观平台，还有一部私人电梯。

72岁的戴森创立的家电公司，旗下产品包括无集尘袋吸尘器、无叶风扇和空气清净机。戴森公司今年宣布，计画将总部从英国迁往新加坡，以更加接近亚洲市场。

戴森公司还计画在新加坡生产电动车。这些都包括在2016年英国公投决定脱离欧洲联盟（EU）后，戴森将业务重心移往东方的行动中。

根据记者见到的产权文件，戴森夫妇于6月20日联合承租这套租期99年的房产。这套房产曾在2017年开价最高达新加坡币1亿元（约新台币23亿元）。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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