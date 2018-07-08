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此内容发布于2018年7月8日 下午11:35 最后更新 - 2018年7月8日 -23:35

（法新日本熊野9日电） 日本连日豪雨侵袭，严重洪灾已经夺走75条性命，中部和西部地区水满为患。今天天气终于放晴，当局挖开土石，寻找生还者和罹难者遗体。

洪水渐退，紧急救难人员能够到达先前被阻断的地区。当局忧心，在河水挟带泥沙和瓦砾重创下，还会从断垣残壁中找到更多灾民遗体。

还在静候姐姐和两个儿子消息的38岁灾民清原康介（Kosuke Kiyohara，音译）说：「我已经要家人做好最坏的准备。」

他坐在一幢受大规模土石流冲击而四分五裂、侧面崩塌的屋子前告诉法新社：「我打电话联络不上她。」

上周末在河中降下超过一公尺雨量，溢出河床，淹没整座村落，迫使居民爬上屋顶，等待直升机前去将他们救离。

雨量超过山腰负载，致命土石流淹没农地、压毁木造房屋并大举扫过路面。

今天上午太阳终于露脸，气温回升，救援人员挖开泥沙，拚命寻找生还者或罹难者。当地媒体估计，死亡人数超过90人，另有数十人生死未卜。

军人和其他紧急救援工作人员开着挖土机，清除破败毁损的车辆和房屋。为了寻找生还者或罹难者遗体，挖掘作业相当谨慎。

尽管雨势暂缓，当局警告，暴雨已使山腰和山坡土石松软，产生新风险。气象厅官员告诉法新社：「我们呼吁居民，对可能发生的土石流保持警觉。」（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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