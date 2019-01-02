货柜被浪打翻坠海 货品恐含潜在危险物质

此内容发布于2019年1月3日 上午12:20

（法新社海牙2日电） 荷兰和德国海岸防卫队今天表示，北海天气恶劣让一艘货轮在荷兰外海掉落至少270个货柜，有4个货柜含有潜在危险物质。

巴拿马籍货轮MSC Zoe是世界最大货轮之一，它主要载有玩具、家具、汽车零件等货物，在弗里逊群岛（Frisian Islands）与暴风雨搏斗时，部分货柜落海。弗里逊群岛位于荷兰西北方，也被称做瓦登群岛（Wadden Islands）。

荷兰海岸防卫队推文表示，其中3个货柜装有粉末状、高度易燃、具潜在危险的有机过氧化物，可被用来制作塑胶，吸入时具刺激性。

有6个货柜漂到德国海岸，德国海岸防卫队消息人士表示，他们找到其中一个货柜装有有机过氧化物。

他们也向大众发出警告，当发现这些货柜时，不要去触摸，要尽快告知警察局或消防局。

荷兰海岸防卫队表示，这些货柜在离德国博尔库姆岛（Borkum）不远处落水。他们补充，关于那20多个被冲到岛上的货柜，他们没有相关内容物的资讯。

荷兰海岸防卫队发言人告诉荷兰广播基金会（NOS），装有过氧化物的货柜看起来已经沈没。

MSC Zoe尝试自行寻回货柜的行动因为强风受阻，一架荷兰海岸防卫队的飞机将在明天早上投入搜寻工作。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

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