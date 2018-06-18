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此内容发布于2018年6月18日 上午5:20 最后更新 - 2018年6月18日 -05:20

（法新社马德里18日电） 狱政当局表示，西班牙国王菲利佩六世（King Felipe VI）的姊夫乌丹加林（Inaki Urdangarin）在贪污案上诉官司被驳回后，今天入狱服刑。

乌丹加林的妻子克利斯蒂娜公主（Princess Cristina）是菲利佩六世的姊姊。狱政当局发言人表示，乌丹加林在今天上午8时，向马德里北方约100公里的布利瓦（Brieva）监狱报到。

曾是奥运手球国手的乌丹加林因侵吞数百万欧元公款，被判5年10个月徒刑。这起案件玷污西班牙王室形象，引起举国哗然。

乌丹加林的入狱报到期限为今晚12时。布利瓦监狱是一座小型牢狱，最多能收容162名囚犯，主要用于监禁女囚。

现年50岁的乌丹加林被控在2004至2006年间，侵占他在马约卡岛（Majorca Island）所主持非营利基金会的数百万欧元公款，在去年被判有罪。

最高法院6天前驳回乌丹加林的上诉，让这起贪污丑闻告一段落。本案在2010年西班牙爆发金融危机期间首度浮上台面，乌丹加林被视为是菁英份子贪污的象徵性人物。

受到前述丑闻影响，西班牙前国王璜・卡罗斯一世（Juan Carlos I）决定在2014年逊位，由幼子菲利佩六世继位。

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