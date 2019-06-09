此内容发布于2019年6月10日 上午1:35

（法新社太子港9日电） 数以千计示威者今天走上海地首都太子港（Port-au-Prince）街头游行，要求总统摩依士（Jovenel Moise）为涉嫌侵吞公款下台。

在海地反对派政党和公民社会团体主办的集会中，数十名抗议人士骑着摩托车，率领大多是年轻人的示威者走上市中心街头。

现场虽有大批警察坐镇，示威者点燃轮胎设置路障，警察总部附近至少有两幢建筑物起火。

总统府附近也发生冲突，但未立即传出有人员伤亡。

抗议领袖夏理艾（Velina Charlier）说：「我们要求让所有浪费（公共）资金者接受审判和惩罚，没收他们的资产，交给国家进行重大开发计画，总统也须请辞并自首。」

高等审计法院法官上周在长篇报告中说，摩依士是「贪污计画」的核心人物。

法官在报告中列举出一连串腐败和管理不善的事例，例如海地有关当局2014年为同一项道路修建计画，与Agritrans和Betexs两家公司签署合约，而两家公司的税务登记号码和人员姓名却是一模一样。

摩依士在2017年掌权之前，是Agritrans公司负责人。这家公司当时获得70万美元资金进行道路修复工程，却几乎什么也没做，只种了些香蕉。

反对派政党号召支持者今天走上街头，和平示威。

海地2月出现一连串暴力示威，造成至少7人丧命，导致政府垮台。但此后不仅未任命新内阁，未通过任何预算案，也不确定何时将举行合法选举。

与此同时，海地经济危机持续延烧，通货膨胀率突破17%，货币贬值，许多人缺乏民生必需品。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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