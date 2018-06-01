下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月1日 上午9:05 最后更新 - 2018年6月1日 -09:05

（法新社马德里1日电） 西班牙总理拉荷义所属政党卷入贪腐丑闻，国会今天通过在野党提出的不信任案，由他的主要对手社会劳工党党魁桑杰士自动接任总理。

国会350名国会议员，180人在表决支持这项动议，使拉荷义（Mariano Rajoy）成为西班牙1977年过渡到民主政体之后，首位因国会通过不信任案下台的总理。

戴着眼镜、63岁的拉荷义起身向桑杰士（Pedro Sanchez）握手致意，然后不发一语离开众议院。

包括加泰隆尼亚分离派和巴斯克民族党都承诺支持动议，拉荷义自知不信任案将以绝对多数的比例通过，在表决开始前数分钟就承认败北。

他在表决前告诉国会：「担任西班牙总理是我莫大的荣幸。」拉荷义所属保守派人民党（Popular Party）议员起立鼓掌。

法院揭露人民党前官员在1999至2005年间，以收取贿款交换获利丰厚公共合约的庞大体系细节后，在野社会劳工党（Socialists）46岁党魁桑杰士（Pedro Sanchez）上周提出不信任动议。

人民党连连卷入丑闻引发多年民怨后，这个政党终被贪腐击败，也拉下拉荷义。

桑杰士在表决前告诉国会：「我们今天正为我们国家的民主史，写上新页。」

拉荷义去年平安度过类似不信任投票，国会今天的表决为他2011年上任以来起起伏伏的执政划下句点。拉荷义实行严厉的减支政策，仍于2015和2016年赢得连任，尽管两次选举都胜选，却未能如第一任期取得绝对多数。

拉荷义在西班牙发生严重经济危机后，成功将国家经济拉回成长，不过失业率仍然居高不下，民众抱怨工作不稳定，社会不平等。

社会劳工党在国会350席中仅拥有84席，为推动不信任动议，必须和先前有过冲突的政党结盟，如加泰隆尼亚分离派和反体制的我们可以党（Podemos）。

尽管桑杰士承诺在提前选举前，将尽量延长执政，以恢复「体制稳定」，他的新政府可能会非常不稳定。

我们可以党要求进入新内阁。巴斯克民族党（PNV）的艾斯泰班（Aitor Esteban）昨天提出警告，桑杰士的少数政府将会是「软弱、艰难且复杂」。

他说：「将会持续不断的发生冲突。」巴斯克民族党的支持，证实对通过不信任案具有决定性影响。（译者：罗苑韶/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line