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此内容发布于2018年2月23日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月23日 -23:05

（法新社新德里23日电） 印度卫生官员今天表示，坦米尔那都省数以千计贫困妇女已接受免费乳房整形手术，包括植入填充物，因为「贫困的人也有权利变漂亮」。

印度南部坦米尔那都省（Tamil Nadu）以民粹主义计画闻名，之前曾设立免费餐厅，并提供山羊、笔记型电脑和脚踏车等物品给数以千计贫困民众。

省府现在将提供所有女性免费乳房整形手术，不论是出于美学或医疗原因，将优先提供给社会最贫困阶层女性。

坦米尔那都省卫生厅长威加雅巴斯卡（C. Vijayabaskar）告诉法新社：「如果贫困的人渴望看起来漂亮，我们将在经济上支持她。」

「无论她们需要的是医疗手术或是美容治疗，都是免费的。」

与国内其他省政府营运的公共卫生系统相比，坦米尔那都省名列前茅。

但批评者认为，省政府提供整形手术浪费公帑，应该把钱花在治疗严重疾病上。

坦米尔那都省前公共卫生官员伊拉戈（Dr S. Elango）告诉「印度时报」（Times of India）说：「我们现在专注于美而不是救人手术，真是可悲。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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