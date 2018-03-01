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此内容发布于2018年3月1日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月1日 -22:20

（法新社罗马2日电） 目前为全球第9大经济体的义大利，正笼罩在贫富差距越来越悬殊的阴影，贫富悬殊造成处处民怨，可能对义大利4日将进行的大选带来决定性影响。

财富分配在竞选期间成为经济辩论的核心，各主要政党都允诺对贫穷宣战，从反体制政党「五星运动」（Five Star Movement）提出的整体基本收入，到中间偏左执政的「民主党」提出法定最低薪资等，应有尽有。

波隆那大学政治经济教授阿迪尼（Pier Giorgio Ardeni）说：「在义大利，一小撮人赚一大堆钱，而大多数人的工作所得却很少；尽管专门技术工人的薪资过去几年有提高，但非技术类工人的薪资却下降。」

欧盟统计局（Eurostat）去年12月指出，义大利是欧洲贫困人口最多的国家，多达1040万人。

来自天主教慈善团体圣艾智德（Sant'Egidio）的希格尼佛瑞迪（Maximiliano Signifredi），已为义大利穷人服务50年。他表示看到前往救济站民众人数在稳定增加。

希格尼佛瑞迪说：「令人忧心的趋势是，能够离开家自行成家立业的年龄越来越晚，通常都超过30岁；义大利现在是年长者在财政上支应较年轻世代，祖父将照应孙子。」

义大利人有投资地产的文化，目前77%的家庭拥有自己的房子。房地产从业人员表示，拥有自用住宅者在义国得利于有利的遗产税系统，意味有些家庭能让房地资产随着下一代而增加，甚至有人靠租房，一年能赚得79.3万美元（约新台币2380万元）。近期的调查也显示，数十年下来，靠房地产收入已远大于靠工作所得。

义国央行的义大利银行（Bank of Italy）在义国中部的托斯卡尼（Tuscany）做过研究，2014年当地收入最高的5个家族，有4个在15世纪就已是当地前3%最富有的人家。财富集中形成富者恒富、阶级固定，有钱人家子弟越形有钱，劳动阶级的子弟只能当劳动阶级。

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