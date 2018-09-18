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此内容发布于2018年9月18日 下午8:05 最后更新 - 2018年9月18日 -20:05

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天指控中国在迅速升级的贸易战中，试图影响选情紧绷的美国国会期中选举，拿他的铁票仓开刀。

川普昨晚宣布，将自下周起对价值2000亿美元的中国商品课徵10%关税，还威胁再对2670亿美元商品徵收更多关税，如今又指控中国影响期中选举，使得美中争议升温。

北京当局则是宣布，对600亿美元的美国进口货品加徵关税的措施，将在同个时间生效。

川普在一系列火药味浓厚的推文中，指控中国为了影响政治采取报复性贸易措施。川普党内的共和党员担忧，他们将在11月选举失去国会席次。

由于俄罗斯遭控干预2016年美国选举暗助川普，已经引发政治混乱，关于干预选举的指控特别敏感。

川普写道：「中国已经公开表明，他们积极地试图冲击并改变我们的选举，攻击我们的农民、畜牧业者与产业工人，原因是他们效忠于我。」

他又说：「中国有好多年来都在贸易上占美国便宜。他们也知道，我是知道如何阻止这一切的人。」

他说：「如果我们的农民、畜牧业者或产业工人遭锁定为目标，我们将对中国采取庞大又快速的经济报复行动。」

目前还不清楚川普指的是中国哪段公开声明。

然而，中国与其他美国贸易伙伴已经采取报复措施，目标是为了重伤政治敏感地区，包括民主党人希望在11月选举从共和党人手中夺走的选区。

最近的NBC新闻/马里斯特民调（NBC News/Marist poll）发现，有6个州对贸易战很感冒，分别是伊利诺州、印第安纳州、密苏里州、宾夕法尼亚州、田纳西州与德州。

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