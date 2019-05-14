此内容发布于2019年5月14日 下午9:50

（法新社华盛顿14日电） 美国2020年大选再18个月登场，总统川普贸易战打得火热，让出口猪肉和大豆为主的农民受害；由于农民和支持他们的其他行业皆为关键票源，川普希望让他们放心，续获支持。

川普今天推文说：「有鉴于现正发生的一切，我们伟大又爱国的农民将是最大受益者之一。」

川普说，他希望中国「肯赏脸」，继续购买美国出口农产品，即使他们不愿意，美国政府「将补足差额」，透过购买作物来维持价格。

川普推文前一天，中国宣布对美国600亿美元农产品和加工品加徵关税，报复川普上周决定对2000亿美元中国商品调升关税。

美国偏远地区普遍较保守，也倾向支持川普，然而历经对中国大豆出口几乎戛然而止的冲击后，他们已开始动摇。

过去一年来，除了中国，他们也成了欧盟、加拿大与墨西哥的箭靶。

美国农业部指出，农业收入于2013年创纪录达1234亿美元，去年降到只剩一半，剩下631亿美元。

根据美国商务部数据，与2017年相比，去年出口下滑75%。

美中谈判代表未能达成贸易协议，让生产大豆的美国农民「感到灰心」，担忧生计会亮起红灯。

许多农民担心他们的中国客户可能转向巴西购买更多大豆。美国曾出口约1/3大豆至中国。

出口大豆至中国市场花了40年才走到今天，只要贸易冲突持续，「恢复原貌的困难度将逐渐增加」。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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