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此内容发布于2018年6月5日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月5日 -00:20

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天又杠上职业美式足球联盟（NFL），突然取消邀请今年超级杯冠军队伍费城老鹰造访白宫的计画，原因是部分球员在演奏国歌时以膝盖脆地，抗议社会不公。

数名老鹰球员打算缺席访问白宫的行程后，川普发表简短声明说，他已取消明天接待这支冠军队伍的计画。

川普说：「费城老鹰整队无法于明天造访白宫。」

「他们不认同自己的总统，因为总统坚持在演奏国歌时，他们必须自豪地站着、手放在胸口，向军中伟大的男女官兵和我国人民致敬。」

川普说，老鹰希望派出规模较小的代表团，「但计划参与活动的1000名球迷值得拥有更好的待遇」。

川普说，他将另行为球迷举办一场活动，「光耀我们伟大的国家，向致力捍卫我国的英雄致敬，并自豪地高唱国歌」。

川普去年对多为非裔的NFL球员飙骂脏话，批评在演奏国歌期间以膝跪地抗议种族问题的球员是「狗娘养的」，引发大规模抗议潮。

在川普取消接待老鹰的计画前，已有多名球员表示不会前往白宫，包括安全卫詹金斯（Malcolm Jenkins）和防守边锋朗恩（Chris Long）等。

老鹰老板劳瑞（Jeffrey Lurie）经常批评川普，「纽约时报」（New York Times）今年稍早报导，劳瑞形容川普当选总统是场「灾难」。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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