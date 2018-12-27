费德瑞希望新球季 表现续保疯狂赞

（法新社澳洲伯斯27日电） 瑞士网球名将费德瑞今天表示，经过休赛期间的密集训练后他斗志昂扬，准备迎接「疯狂赞」的另一年，由下个月在澳洲网球公开赛寻求卫冕男单冠军开始。

世界排名第3的费德瑞（Roger Federer）目标锁定连续第3年获得澳网男单冠军。他在职业生涯晚期表现倒吃甘蔗，去年与今年都在这项开年后率先登场的大满贯赛封王。

他这两年都是参加在澳洲伯斯举行的霍普曼杯（Hopman Cup）混双赛事后赢得澳网冠军，本周他将再次代表瑞士出战霍普曼杯，为新球季作准备。

费德瑞去年赢得澳网男单冠军，是他自2012年后首度在大满贯赛封王，而当时许多人都不看好他。

37岁的费德瑞已赢得20次大满贯赛冠军，他这两年的表现「疯狂赞」，包括第8度获得温布顿网球锦标赛男单冠军。

费德瑞将再次成为澳网公开赛最受欢迎的球星，但他并不期待于本届赛事再次获得不太可能得到的冠军，并坦承按道理他面临严峻挑战。

他今天在伯斯表示：「我想众所周知，以我这把年纪，若我表现得不同凡响，将令人大为意外。若非如此，也许才合乎逻辑，不可能每年都打得那么顺手。可能也需要一点好运和签运。」

费德瑞说：「赢得大满贯赛事需要万事俱备。我希望澳网将再一次成为我美好球季的起点，因对我而言，过去两年真是疯狂赞。」

费德瑞说，他的身体继续保持良好状态，并且过去一个月里积极投入训练，备战澳洲网球公开赛。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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