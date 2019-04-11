此内容发布于2019年4月11日 上午9:50

（法新社伦敦11日电） 维基解密创办人亚桑杰究竟是追求资讯透明的英勇维权人士，还是试图逃避司法制裁的美国公敌，在备受公众关注10年后，亚桑杰依旧是评价两极人物。

47岁澳洲籍的亚桑杰（Julian Assange）遭厄瓜多政府撤销庇护后，今天在厄瓜多驻伦敦大使馆遭英国警方逮捕，此处是他2012年以来的藏身地。

亚桑杰一直躲在厄瓜多大使馆内一间小房间；由于他面临瑞典的强暴和性侵指控调查，他逃入厄瓜多大使馆寻求庇护。瑞典其后已中止相关调查。

亚桑杰否认相关指控，并表示那些都是出于政治动机，且他担心，那是最终要把他引渡至美国的阴谋。

与此同时，亚桑杰因身为维基解密（Wikileaks）创办人而声名大噪，这个网站向世人揭露美国政府的许多机密。

亚桑杰公布有关伊拉克和阿富汗战争的50万份美国文件，揭露平民死伤、酷刑以及秘密军事行动等相关资讯，此举受到倡议透明组织和反战人士的称赞。

但美国和它的盟邦指控，亚桑杰披露消息来源、情报技术以及关键基础设施位置等资讯，让许多人面临生命危险。

1971年生于澳洲昆士兰省敦士市（Townsville）的亚桑杰，形容自己童年如游牧民族般不断搬家，宣称自己读过37所学校，最后定居墨尔本。

亚桑杰在青少年时期发现自己拥有骇客长才；即使对涉及的25项这类罪行认罪，但亚桑杰仅支付罚款就得以脱身。

他于2006年，与一群志同道合维权人士及资讯科技专家创立维基解密，提供吹哨者一个安全的揭密管道。

亚桑杰2010年12月在英国被捕，一位法官下令把他引渡至瑞典。虽然瑞典之后中止相关指控调查，但他在保释期间弃保逃入厄瓜多大使馆，因此仍面临英国警方的逮捕。

厄瓜多当时的总统柯利亚（Rafael Correa）表示，由于亚桑杰的人权可能受威胁，因而提供他庇护，但接替柯利亚于2017年上台的莫雷诺（Lenin Moreno）总统，对他失去耐心。

莫雷诺指控亚桑杰干预外国事务。厄瓜多去年曾暂时切断亚桑杰的网际网路连线，且上周表示，亚桑杰「一再违反」庇护相关条款。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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