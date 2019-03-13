此内容发布于2019年3月13日 上午6:05

（法新社旧金山12日电） 美国拉斯维加斯观光局今天遴选马斯克（Elon Musk）旗下隧道建造新创事业「钻洞公司」在当地建造一套地下「捷运系统」，作为一座大型会议中心扩建工程的一部分。

拉斯维加斯会展及观光局（Las Vegas Convention and Visitors Authority, LVCVA）董事会夸耀称，挑选钻洞公司（The Boring Company）是一项「彻底改革南内华达运输的重大决策」。

根据LVCVA，钻洞公司将设计、建造并营运这套会议中心的交通系统，这套系统由一个环状隧道组成，自动驾驶电动车能高速行驶载客。

马斯克在推特（Twitter）发布一则讯息说：「期待在拉斯维加斯打造一条钻洞公司隧道。」

「推定年底前能投入营运！」

双方预定协商这项计画的最终合约并提交6月举行的一项会议批准。

兴建经费预计介于3500万美元至5500万美元间，视路线、车站数量和大小而定。

根据LVCVA，这座会议中心的运输系统有可能扩展并连结拉斯维加斯市中心、机场和这座城市的其他部分。

扩建工程完成后，拉斯维加斯会议中心（Las Vegas Convention Center）将占地约81公顷。

根据LVCVA，这座会议中心一端至另一端距离约3.2公里，因此需要「一种宾客运输解决方案」。

LVCVA董事长布朗（Larry Brown）表示，我们期待与钻洞公司一同打造这座新的大众运输解决方案。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line