此内容发布于2019年5月8日 上午7:05

（法新社北京8日电） 加拿大男子谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品在中国被判处死刑，将在明天上诉，加国官员计划届时旁听审讯。此事已加深中加两国的外交嫌隙。

此案发生前，北京正因加国去年12月应美国要求，逮捕中国电信巨擘华为公司财务长孟晚舟而怒不可遏，次月谢伦伯格即因走私毒品罪名被判死刑。孟晚舟的引渡听证会今天在加国举行。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）指责，谢伦伯格的死刑判决是「随心所欲」的决定。

熟知本案的消息人士告诉法新社，谢伦伯格的上诉案明早将在中国辽宁省大连市中级人民法院审理。

加拿大外交部发言人佛莱契尔（Brittany Fletcher）在电子邮件中说：「加拿大对中国决定实施死刑仍感到极度担忧，这是残忍而不人道的刑罚。」

她说，加拿大官员计划出席明天的庭讯；「加拿大已请求、并将继续争取对谢伦伯格从轻发落。」

谢伦伯格去年11月原被判处15年徒刑与15万人民币罚金。但在上诉审理时，辽宁高级法院去年12月裁定，有鉴于被告的罪行严重，原判太轻。一个月后，谢伦伯格被改判死刑。

中国上周在华南另一起案件中，判处另一名从事毒品交易的加拿大人范威死刑。（译者：侯文婷/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram