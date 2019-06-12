此内容发布于2019年6月13日 上午1:20

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普的长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）今天回到联邦参议院情报委员会，接受国会议员针对他曾与俄罗斯人联系的询问，表示他不担忧在2017年作证时可能作伪证。

共和党领导的小组对俄罗斯干预2016年美国总统大选展开两年调查，41岁的小川普在结束联邦参议院情报委员会3小时闭门会议步出会场时，神情泰然自若。

小川普现在掌管他亿万房地产开发商父亲经营数十年的川普集团（Trump Organization）事业，他稍早告诉记者，对于他先前向委员会发表的言论，「没有什么好修正的」。

他受访后坚称说法一致。小川普说：「我不认为我修改了说过的话，因为没有什么好修正的。我很开心讯问终于结束，我们终于能对这件事做最后的澄清。」

记者询及是否担忧被控作伪证，小川普回应：「一点也不。」

小川普参与安排2016年6月在川普大楼（Trump Tower）举行的会议，与会者包括川普的女婿库许纳（Jared Kushner）、时任竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）与提供不利民主党提名人希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）情资的俄罗斯律师，因此角色受到质疑。

若干民主党人怀疑小川普先前在2017年作证时，可能对于他与他父亲对那场会议，以及川普竞选阵营和俄罗斯其他联系知情的状况说谎。

川普团队起初试图掩盖这场会议，对会议目的与过程提供矛盾不一的说法。

特别检察官穆勒（Robert Mueller）今年4月提交的通俄门报告，描述川普总统的前律师柯恩（Michael Cohen）提及小川普可能曾跟他父亲提过这场会议，而在那之前川普否认知情。

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