赴国会作证前夕 Google执行长力撇政治偏见指控

此内容发布于2018年12月11日 上午12:35

（法新社华盛顿10日电） 谷歌（Google）执行长皮查伊明天将赴美国众议院司法委员会作证，根据今天释出的证词，皮查伊指Google避免怀有「政治偏见」，此为Google业务的核心原则，以避免失信于用户。

皮查伊（Sundar Pichai）也说，Google的使命中，用户隐私及安全是极重要的一环，Google致力与美国政府合作，以「确保我国安全」。

Google近期风波不断，不但遭控具政治偏见，还因资讯安全议题及身居网路搜寻龙头地位引发争议，而遭受多方抨击。

美国总统川普及支持者今年稍早指Google具政治目的，打压保守派言论，皮查伊坚决否认。

皮查伊说：「用户也希望我们提供准确、可靠的资讯，我们竭力确保产品完整，并已制定一套制衡措施，确保旗下产品符合自家标准。」

皮查伊表示，Google致力提供「呈现各种观点及意见的平台」。

他说：「我领导的这家公司不抱持政治偏见，并将努力确保旗下产品持续以这种方式运作，否则将违背我们的核心原则，也不利商业利益。」

Google今天才表示，由于2度发现软体漏洞，将提早关闭网路社群网站Google+。皮查伊则在证词中说，Google支持联邦政府立法保护隐私，但他未透露具体细节。

他说，保护用户隐私及安全，一向是Google使命的重要一环。

Google今年10月宣布放弃竞标美国国防部的云端运算合作订单，引发外界忧心Google已不重视美国价值，皮查伊此际也打算缓解这项疑虑。

他说：「就算进军新市场，我们永远不会忘记根在美国。」

皮查伊说：「在美国成立一家致力推动讯息自由流动的公司，绝非巧合，身为一家美国公司，我们珍视促进我们成长，并为众多用户服务的价值观及自由。」

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