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此内容发布于2018年6月29日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月29日 -07:05

（法新社雪梨28日电） 有鉴于中国干预澳洲政治的疑虑升高，赶在澳洲7月底将举行5名国会议员补选前，澳洲国会今晚通过抑制外国政府干涉内政的新法。

澳洲当局去年宣布修法计画，大幅修改「间谍和外国干预法案」（Espionage and Foreign Interference Bill），并点名中国是主要担忧来源。澳洲情报当局曾提出警告，表示北京可能利用政治献金管道干预地方机构。

澳洲国会通过新法后，澳洲政府发布声明表示：「间谍和外国涉入，对澳洲的安全和国防带来重大风险。外国对手透过多种方式积极破坏澳洲利益，这些方式包括取得机密资讯，或试图影响澳洲民主程序的结果。」

新法修改部分，包括强化现有间谍防御措施，并针对外国人士采取秘密、诈欺或威胁行动试图影响或伤害澳洲内政，订立新的措施。

此外，为了让澳洲政治系统更透明化，从事活动是替外国利益服务的个人或实体，也将必须呈报他们的利害关系。

由于修法过程中，包括慈善团体在内多个机构提出批评，指改革范围太广，恐影响言论自由和公共政策辩论，因此新法经过数回合修改。

澳洲检察总长波特（Christian Porter）推动在国会议员补选前通过这项新法。他本月稍早接受「澳洲人报」（The Australian）访问时表示：「我们现在面临出乎意料的情况，也就是数周后将举行5名国会议员的重大补选。」

波特还说：「甚至在我们花时间考虑『间谍和外国干预法案』同时，构成威胁的环境已经改变，变得更严重。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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