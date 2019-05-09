此内容发布于2019年5月9日 上午5:20

（法新社首尔9日电） 正值美国国务院北韩政策特别代表毕根（Stephen Biegun）访南韩，磋商如何化解核僵局之际，北韩今天又发射不明飞行物。

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）发表声明说，北韩自平安北道（North Pyongan province）新五里（Sino-ri）朝东发射不明飞行物。

北韩数天前曾展开军事演习并发射多个飞行物，据信当中至少有一枚是短程飞弹。

而就在北韩这次发射前数小时，毕根昨晚抵达首尔，就双方对北韩的立场与南韩官员会商。

这是美国总统川普与北韩领导人金正恩今年2月于越南举行的河内峰会破局未达成任何协议以来，毕根首次造访南韩。

南韩合同参谋本部发言人表示：「我们仍在分析这次是发射单一还是多枚飞行物。」

南北韩与美国均未声称北韩4日试射飞弹，因这可能违反联合国安理会决议以及金正恩承诺冻结长程飞弹试射，而危及正在进行的外交斡旋。

北韩先前表示，4日的军演包括试射「长程多管火箭发射器与战术导向武器」。

不过专家表示，军演期间北韩发射至少一枚短程飞弹，而长期监视北韩动态的美国网站「北纬38度」（38 North）报导说，这枚「直接进口」飞弹是俄罗斯制「伊斯坎德」（Iskander）。

报导说：「北韩发射产生的残骸，与俄罗斯发射伊斯坎德飞弹完全吻合。」

报导指出，若北韩自俄罗斯引进伊斯坎德飞弹，「北韩目前战力能以高精准度向南韩目标发射核弹头」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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