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此内容发布于2018年6月18日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月18日 -03:50

（法新社洛杉矶17日电） 根据统计，众人企盼已久的迪士尼-皮克斯出品动画「超人特攻队2」（Incredibles 2）雄霸北美票房宝座，上映首周海捞1.8亿美元打破纪录。

这是动画片在美加首映创下的最高票房纪录，「超人特攻队2」轻易扳倒2016年同属迪士尼-皮克斯（Disney-Pixar）动画片「海底总动员2：多莉去哪儿」（Finding Dory）的首周票房1.35亿美元。

「超人特攻队2」叙述巴家（Parr）5口的故事：妈妈弹力女超人巴荷莉（Helen）被赋予任务，要让隐身的超级英雄们重见天日，丈夫超能先生巴鲍柏（Bob）则开始日复一日的学当家庭主夫。

他们的孩子巴小倩（Violet）、巴小飞（Dash）和宝宝小杰（Jack-Jack）也重回大银幕，3人将崭露破坏力强大的超能力。

票房排名第2的是女版「瞒天过海」（Ocean's 8），据北美院线联盟（Exhibitor Relations）统计，继首周大赚后，本周吸金1960万美元。

超人气女星珊卓布拉克（Sandra Bullock）率领的全明星卡司包括凯特布兰琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、蕾哈娜（Rihanna）和海伦娜波汉卡特（Helena Bonham Carter）等人。华纳兄弟（Warner Bros）这部「瞒天过海：八面玲珑」是好莱坞继「魔鬼克星」（Ghostbusters）后，最新一次尝试把清一色男性卡司改由女力担纲。

珊卓布拉克在片中演出大盗丹尼欧逊（Danny Ocean）的妹妹黛比欧逊（Debbie Ocean）一角，集合一帮各怀武功的女性，计划在纽约大都会博物馆慈善晚宴（Met Gala）完成近乎不可能成功的钻石抢案。

成人喜剧「贴背战」（Tag）上映首周票房冲到第3，捞进1460万美元。本片描述一群童年时期好友，横跨数十年玩跨国抓人游戏，情境有时诡异到不行。由乔汉姆（Jon Hamm）和杰瑞米雷纳（Jeremy Renner）领衔主演。

票房第4名是迪士尼出品的「星际大战外传：韩索罗」（Solo: A Star Wars Story），进帐910万美元，北美票房累计近达2亿美元。

票房高居第5名的是英雄电影「死侍2」（Deadpool2），880万美元入袋。

票房排名第6到第10为：「宿怨」（Hereditary），700万美元；「超级苍蝇」（Superfly），630万美元；「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War），530万美元；「漂流」（Adrift），210万美元；「高年级姐妹会」（Book Club），185万美元。

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