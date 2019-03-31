此内容发布于2019年3月31日 上午8:35

（法新社香港31日电） 亚洲有数以10亿计人口在污染的天空下挣扎呼吸，各国当局求助撒水无人机和户外空气清净机来改善空气品质，企业则见到商机，试图从贩卖罐装空气到清肺茶等产品获利。

根据联合国环境规划署（UN Environment）调查，亚太地区约92%人口面临的空气污染水平，对健康构成重大风险。以下是在霾害下生活的人们试图限制空污影响的一些方法：

●撒水

水被视为能将污染物黏着，因此当局利用撒水让污染物降落地面。但水炮这类工具曾遭批评缺乏效果，治标不治本。

空污程度在全球最严重的主要城市新德里，2017年曾尝试动用直升机从空中在市区撒水。但由于雾霾造成能见度太低，直升机无法飞行。

曼谷1月曾有数周被厚重的雾霾笼罩，当地政府尝试许多办法对抗，包括在天桥喷洒水、制作人造雨，甚至动用撒水无人机队。

人造雨是利用火箭、大炮或飞机将化学物质投入云层刺激降雨，但这项技术并非每次奏效。南韩1月曾试图用这种方法解决空污却失败，当局派飞机将碘化银投入云层，结果只制造数分钟的蒙蒙细雨。

●户外空气清净机

根据研究人员说法，中国西北城市西安正在实验1座巨型空气清净机，大小如工业烟囱，能将10平方公里内的细悬浮微粒（PM2.5）浓度减低15%。

香港今年启用一条3.7公里隧道，内部安装的空气清净机系统以处理的空气量计，号称是全世界最大型同类设备，每小时可过滤540万立方公尺的车辆排气。

港府表示，这套系统利用大型风扇，将排气吸入隧道沿线3座通风建筑物内的空气清净机，能移除当中至少8成的有害微粒和二氧化氮。

「印度斯坦时报」（Hindustan Times）报导，新德里去年宣布，计画在十字路口安装大型空气清净机，并在公车车顶装设空气滤清器，让公车移动时拦截污染物。

●商业办法

尽管专家表示，霾雾严重的城市居民，不太可能透过吸取瓶装空气获得健康效果，但这并未阻止商人贩售从纽西兰、加拿大、澳洲到瑞士收集的罐装空气。

消费者支付约22美元（约新台币679元），就能订购8公升的加拿大热门观光景点班夫（Banff）国家公园的罐装空气；或是支付125美元（约新台币3856元）购买1广口瓶的英国乡间空气。

在中国，商人促销「抗霾雾茶」，声称是一种清洁肺部的方法。

而在蒙古，居民喝「氧气综合果汁」，这是用空气机或空气罐将氧气注入一杯杯果汁。广告宣称：「只要喝1杯氧气综合果汁，就等同在茂密森林散步3小时。」但没有科学证据证明，这种饮品能抵抗污染。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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