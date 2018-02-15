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此内容发布于2018年2月15日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月15日 -23:05

（法新社华盛顿15日电） 美国五角大厦面对北韩火箭计画发展迅速，极力确保防御系统跟的上对方；如今面临中国与俄罗斯发展超高音速飞弹，也日益聚焦这类新一代威胁。

超高音速飞弹可以音速数倍飞行，设计来击败常规反飞弹防御系统，中国、俄罗斯与美国都有在开发。

超高音速飞弹不仅能在飞行时改变方向，也不像传统飞弹，遵循可预测的飞行弧度，所以更难遭追踪、拦截，料将改变未来战事面貌。

美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）昨天警告国会议员说：「中国的超高音速飞弹发展速度超越我们…我们落后了。」

他也说：「为确保我们能抵御中国的超高音速武器，也发展自己的攻击性超高音速武器，我们必须以最积极的态度继续努力。」

美国飞弹防御署（MDA）提出的2019年预算案总额为99亿美元（约新台币2921亿元），并要求对超高音速飞弹防御系统开发投入1亿2000万美元（约新台币35亿元），与2018财政年度的7500万美元（约新台币22亿元）相比，金额大幅成长。

飞弹防御署作战部主任裴纳特（Gary Pennett）这周向五角大厦记者表示，竞争对手若部署超高音速飞弹，美国在感测器与飞弹拦截能力方面，将出现「重大」落差。这些超高音速飞弹能从飞机、船舰与潜舰等处发射，并可装载核弹或一般弹头。

总部位于日本的「外交家」（Diplomat）杂志报导，中国已开发出新型超高音速飞弹东风17（DF-17），于去年进行测试。美国国家情报总监办公室（ODNI）这周也表示，中国「已测试一款超高音速滑翔载具」。

据信，俄国也在开发名为「锆石」（Zircon）的超音速武器。俄国塔斯社（TASS）报导，「锆石」今年将开始批量生产。（译者：陈乃瑜/核稿：刘淑琴）

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