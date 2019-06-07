此内容发布于2019年6月7日 下午8:35

（法新社纽约联合国总部7日电） 爱沙尼亚、尼日、突尼西亚、越南和圣文森及格瑞那丁等国今天当选联合国安全理事会非常任理事国，任期2年。专家忧这5国加入安理会，恐加剧联合国内部分裂。

国际危机组织（International Crisis Group, ICG）负责联合国事务主任高恩（Richard Gowan）指出，这5国当选安理会成员恐加剧联合国内部分裂。

高恩：「我想我们将在安理会看到一个强力的反西方团体，恐导致外交角力，让美国和它的盟邦更难透过联合国推动决议案。」

「越南和圣文森在诸如委内瑞拉等议题，将和中国及俄罗斯同一阵营，就像印尼和南非今年的动作一样。」

这5个新成员明年1月起将成为安理会非常任理事国，取代赤道几内亚共和国、象牙海岸共和国、科威特、波兰和秘鲁。

这次选举时间点正值安理会内部陷入外交僵局，对于如何回应叙利亚、缅甸、委内瑞拉和苏丹等危机，无法达成共识。

安理会由5个常任理事国和10个非常任理事国组成，其中英国、中国、法国、俄罗斯和美国等5国为常任理事国，对于所有决议握有否决权。

非常任理事国则由联合国大会选举产生，非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。

爱沙尼亚和圣文森及格瑞那丁都是首次成为安理会理事成员。前者提倡网路安全，后者则大力推动对气候变迁采取行动。

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