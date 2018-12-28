越客游埃及观光遇难 炸弹袭4死12伤

此内容发布于2018年12月29日 上午12:35

（法新社吉萨28日电） 埃及游览车今天遭路边炸弹袭击，造成4死12伤。

检方表示，这起爆炸造成车上3名越南游客及埃及导游身亡，11名越籍观光客和埃及司机受伤。

根据声明，车上一共载16人，包括14名越南观光客、1名埃及司机与1名导游。事发地点距世界知名吉萨（Giza）金字塔不到4公里。

埃及总理马德布利（Mustafa Madbouly）到访医院慰问受伤旅客，并在此宣布导游伤重身亡。他呼吁，不要「放大」这起事件，并坚持认为「世上没有国家可以保证100%安全」。

美国随后发表声明谴责这起攻击，国务院发言人巴拉迪诺（Robert Palladino）说：「在对抗恐怖主义的奋斗中，我们与所有埃及民众同在，并支持埃及政府将这场攻击的凶手绳之以法。」

经历近年国内动荡局势与恐怖攻击，埃及游客数量锐减仍持续力拚复苏。

两名德国游客去年7月在红海海滩度假胜地赫加达（Hurghada），疑似遭圣战士攻击者持刀刺死。

2015年10月，伊斯兰国在埃及的分支宣称，在载俄罗斯游客飞越西奈半岛（Sinai Peninsula）的客机上引爆炸弹，造成机上224人丧生。

这起事件严重打击刚复苏的埃及观光业。2011年「阿拉伯之春」起义风潮吹到埃及，迫使资深领导人穆巴拉克（Hosni Mubarak）下台，动荡局势冲击埃及观光业。

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