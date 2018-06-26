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此内容发布于2018年6月27日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月27日 -00:20

（法新社泰国美塞27日电） 泰国救难人员今天奋力与豪雨搏斗，使劲让一处洞穴里的积水排空，12名孩童与他们的足球教练已受困在此好几天，焦急的亲人希望他们能尽快获救。

季风雨阻断主要道路后，这些年龄界于11至16岁的足球小将自23日晚便受困在泰国北部的拷龙穴（Tham Luang cave）。

大批救难人员连夜抢救，利用高压水泵来减少洞穴里的积水，然而邻近寮国和缅甸边界的清莱省（Chiang Rai）持续降雨，使得救援行动徒劳无功。

负责救援行动的省政府秘书坎希特（Khanchit Chomphudaeng）告诉法新社：「水位不断上升是救援行动的主要障碍，昨晚又下了大雨。」

他说，当局动员1000人进行搜救，包括空中和地面救援小组及潜水夫。军方也派遣特种部队协助作业。

泰国海豹突击队在脸书专页说，水位在一夕之间升高15公分，这个据信有几公里长的复杂洞穴系统如今有1/3被水淹没。

根据在场的法新社记者，士兵今天携带大型橡皮软管进入洞穴，将不断升高的积水持续排出。

心烦意乱的家属已在洞穴外扎营数天，祈祷这支足球队安全归来。

一名16岁男孩的母亲说：「我希望在各方协助下，今天就能把他救出来。我内心相当笃定。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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