跨党派会面沦公开互呛 川普为美墨围墙公开发飙

（法新社华盛顿11日电） 怒气冲冲的美国总统川普今天在白宫告诉两位民主党领袖，由于民主党拒绝通过数十亿美元经费来打造他要的墨西哥边境高墙，他会让美国政府关门。

这场在椭圆形办公室开放给记者拍照的跨党派会面，原本意在安抚外界，反倒让全球媒体目睹川普公开杠上联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和联邦众议院民主党领袖裴洛西（Nancy Pelosi），让外界一窥共和党在期中选举丢掉众院后，川普未来即将面对的风风雨雨。

舒默是共和党把持参院的民主党籍大老，裴洛西则有机会在明年一月改由民主党控制的众院担任议长。两人直言不讳地告诉川普，他没有机会得到筑墙所需的50 亿美元经费。

恼火的川普再次扬言报复，说他会拒绝签署12月21 日到期的联邦支出法案，放手让大批政府机关关门。

川普说：「没错，如果我们无法以某种方式得到我们想要的…我会让政府关门。」他说：「我会很自豪的为了边境安全而让政府关门。」

舒默提出反驳；裴洛西则建议不应该在媒体前辩论。 会面没有延续太久，记者群就被请出椭圆形办公室。白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在声明中表示，这是场「具建设性的对话」，还说川普「很感激」摄影机捕捉到他极力保护边境的一面。

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