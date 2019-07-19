此内容发布于2019年7月19日 上午4:35

（法新社哈瓦那18日电） 古巴的性少数群体长期以来受到不公平待遇，如今第一对跨性别夫妻本周在这个岛国结为连理。不过这对夫妻必须依照身分证件上的性别登记民事结合。

古巴全国性教育中心（CENESEX）负责人玛莉耶拉．卡斯楚（Mariela Castro）说：「这个法律行为并不违反古巴法律，因为这两人的登记性别为一女和一男，即便这与蓝西兹（Ramses）和杜尼亚（Dunia）的性别认同不一致。」玛莉耶拉是前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）之女

跨性别男性蓝西兹和跨性别女性杜尼亚16日在哈瓦那结婚，婚礼在司法部经营的设施内举行。

这对新人的结婚计画一度曾遭遇阻碍，但全国性教育中心提供他们法律协助，特别是向他们说明，法律并未规定他们在结婚典礼上必须依照身分证件注明的性别来着装。

两人正在等待性别重置手术，这项手术在古巴免费。

古巴强人卡斯楚（Fidel Castro）1959年发动共产革命后，性少数群体受到侮辱，同性恋遭骚扰，这些人甚至被送往「再教育」营。

他们遭到边缘化，无法从事公职；卡斯楚后来为此政策道歉。

不过10年来的风向已有转变，很大程度是由玛莉耶拉推动。

古巴4月批准新宪法，禁止性别歧视，并把婚姻定义为「一种社会和法律制度」，而不仅限于原本所规定「一男一女的结合」。

这为未来2年改革家庭法（Family Code）铺路，届时可能会将同性婚姻合法化。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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