此内容发布于2019年5月7日 上午9:50

（法新社仰光7日电） 路透社两名记者瓦隆和乔索欧今天在缅甸获释，这起案件是粉碎国务资政翁山苏姬人权斗士形象的关键，原因是她未能替这两人辩护，也未能为受迫害的少数族群洛兴雅人发声。

翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）曾是新闻界坚定的拥护者以及外国媒体宠儿，但她对洛兴雅人（Rohingya ）遭迫害的处境保持沉默，引发外界广泛谴责。

遭缅甸军政府居家软禁多年的翁山苏姬，由于境内媒体遭当局箝制，全靠外国媒体特派员把她和平挑战专制政府的讯息传递给外面的世界。

翁山苏姬目前在缅甸国内仍深受爱戴，支持她领导争取民主的民众表示，她对缅甸军方的控制能力有限。缅甸军方在掌权将近50年后，2015年同意交出大权，展开民主改革。

然而，翁山苏姬并未批评缅甸军方镇压洛兴雅人一事，让她以前的朋友和支持者相当惊讶。联合国调查人员表示，缅甸军方镇压洛兴雅人不啻是种族灭绝行动。

瓦隆（Wa Lone）和乔索欧（Kyaw Soe Oo）遭缅甸当局关押511天后，今天重获自由，这令缅甸受打压的新闻界感到欣喜和安慰，但进一步凸显翁山苏姬受损的国际声望。

人权团体谴责文人领袖翁山苏姬并未使用自己的影响力，阻止审理路透社记者案件。

国际人权团体「人权观察」（Human Rights Watch ）亚洲分部副主任罗伯森（Phil Robertson）表示，翁山苏姬未对瓦隆和乔索欧伸出援手，且闪避相关提问，她「对缅甸独立媒体日益敌视的态度是一大问题」。

他指出，翁山苏姬早在很久之前就该要求总统特赦两位记者，但自2017年8月爆发洛兴雅危机以来，她已成为「问题的一部分」，而且涉入「国家掩盖暴行」一事。

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