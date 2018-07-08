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此内容发布于2018年7月9日 上午1:35 最后更新 - 2018年7月9日 -01:35

（法新社仰光9日电） 缅甸法官今天裁定，被控在报导洛兴雅危机期间违反国家严苛机密法的两名路透社记者必须面临审判，若遭定罪，恐面临长达14年徒刑。

法官耶温（Ye Lwin，音译）说，缅甸籍的32岁记者瓦隆（Wa Lone）和28岁记者乔索欧（Kyaw Soe Oo）双双「以违反国家机密法遭起诉」。

两人遭缅甸当局拘押近7个月期间，法院已进行多场预审聆讯。

两名记者报导洛兴雅穆斯林大屠杀事件，只不过是做好自己份内工作，并敦促法院驳回此案。

不过法官裁定，已有足够证据证明政府官员「搜集到相关证据」，因而将此案交付审判。

瓦隆和乔索欧去年12月被捕，被控持有与冲突不断若开邦维安行动有关的外泄敏感文件。

人权团体和外国观察人士痛批这些指控是对媒体自由的攻击，意图阻止媒体报导洛兴雅危机。

在预审聆讯期间，检方主张瓦隆和乔索欧企图取得「机密文件」，必须按照英国殖民时期订定的机密法加以惩罚。

两名记者则说是警方设局陷害他们入狱。

瓦隆和乔索欧当时正在调查10名洛兴雅穆斯林在若开邦印丁村（Inn Din）遭屠杀事件。（译者：刘文瑜/ 核稿：郑诗韵）

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