此内容发布于2019年7月22日 上午5:35

（法新社东京22日综合外电报导）日本国会参议院改选，新科参议员有两位是重度身障者，社运界人士今天赞扬叫好，并说两人进入国会有助于增进各方对身障者的了解以及改善身障者所需的基础设施。

初试啼声的反对党「令和新选组」公布参议员当选名单，包括两位坐轮椅的重度身障人士，分别是罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS）也就是俗称渐冻人的舩后靖彦（Yasuhiko Funago），以及行动难自主的脑性麻痹患者木村英子（Eiko Kimura）。

日本肌萎缩性脊髓侧索硬化症协会（JASLA）会长守惠之（Shigeyuki Shimamori）称赞，舩后靖彦当选具「里程碑」意义。

守惠之发声明表示：「重度身障者能在国政中扮演积极角色，这是空前的社会参与，且具里程碑意义。」

他说：「我们希望民众了解舩后靖彦的肢体障碍，使国会成为轮椅族的无障碍空间，并体贴沟通有困难的身障同胞。」

现年61岁的舩后靖彦昨天胜选后，由看护宣读声明说：「我看起来虚弱，但我意志坚强，我不希望其他身障者像我一样受苦」。后靖彦乘坐特制的稍稍倾斜轮椅，并辅以人工呼吸器。

虽然此前也有其他国会议员坐轮椅，不过后靖彦是首个当选国会议员的渐冻人。

至于现年54岁颈部以下瘫痪的木村英子，选战期间即力主建立一套确切符合身障者所需的照护体系。

日本内阁府指出，全国共有963万人是身体、心理或智能障碍者。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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