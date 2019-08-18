此内容发布于2019年8月18日 下午11:20

（法新社立陶宛伊格纳利纳19日电） 立陶宛一处除役核反应炉是广受好评的HBO影集「核爆家园」拍摄地点之一，游客米克奈提斯（Vytas Miknaitis）表示，他「一点也不怕」走在这座反应炉上面参观。

这位来自芝加哥的退休电脑工程师说：「他们知道自己在做什么。」言中的他们是指立陶宛东部伊格纳利纳（Ignalina）核电厂3小时参观行程的主办单位。

伊格纳利的反应炉设计，与相距约450公里外的车诺比核电厂类似，成为去年开拍的「核爆家园」（Chernobyl）户外场景背景。这部影集是以前苏联时期车诺比核电厂（现位于乌克兰）1986年发生爆炸事件为题材。

伊格纳利核电厂是立陶宛唯一建于前苏联时期的核电厂，在「核爆家园」今年5月开播前就已对外开放，但在这部影集爆红后，游客持续增加。

游客身穿白色防护服走在反应炉上面，参观各个工作站，包括一个类似于影集所呈现的指挥所。他们甚至可以假装是剧中主角去按各种按钮。

伊格纳利纳核电厂发言人苏维拉-葛洛波娃（Natalija Survila-Glebova）表示，这部影集引来新一波的访客，大多是立陶宛人，但也有波兰、拉脱维亚及英国等外籍游客。

她告诉法新社，上个月就有900名访客，还说预约参观几乎快排到年底。由于仍有拆除工程，目前仅开放成人参访。

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