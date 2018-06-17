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此内容发布于2018年6月18日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月18日 -01:35

（法新社波哥大17日电） 哥伦比亚律师出身的杜克，今天以41岁政坛新星之姿，当选哥国现代史上最年轻的总统。既然取得充分授权，杜克料将履行竞选承诺，彻底修改当局与前反叛组织达成的和平协议。

杜克（Ivan Duque）选前矢言改写这纸由中间偏右派总统桑托斯（Juan Manuel Santos）所签署的和平协议。杜克的左派败将裴卓（Gustavo Petro）则支持这项协议。

身为拥有经济学学位的律师，杜克代表众多因政府对前反叛组织哥伦比亚革命军（FARC）让步而感到愤怒的选民。根据这项协议，FARC成员若认罪，可获减刑。

杜克矢言对这份2016年的协议进行「结构性改变」。FARC因这纸协议解除武装，并转型为政党。

杜克于竞选期间告诉法新社：「我们哥伦比亚人要的，是触犯危害人类罪者受到合乎比例的惩罚…如此一来，就不会出现有罪不罚的状况。」

杜克将于8月7日走马上任。

FARC曾造成拉丁美洲最长的内战，导致26万人丧命，近8万3000人失踪，约740万人流离失所。

杜克谴责哥伦比亚左派，担心他们会将哥国带向如同邻国委内瑞拉一样的经济泥淖。左派则反指杜克是前总统乌力贝（Alvaro Uribe）的傀儡。乌力贝8年前卸任，他在2任总统期间，对左派持强烈反对立场。

当谈到杜克时，哈维里亚纳（Javeriana）大学卡利（Cali）分校政治分析家阿库尼亚（Fabian Acuna）说：「没有人知道他是否有套自己的标准，或他是否将听令行事。」

1976年8月1日出生于波哥大的杜克，在2014年当选国会议员，虽为政坛新手，但杜克天生便是从政的料，因为他的父亲是名自由派政治人物。

桑托斯在1990年代将杜克纳入旗下，担任金融顾问。杜克后来在美洲开发银行（Inter-American Development Bank）任职13年。美洲开发银行总部设在美国华府。

如今在和平协议的立场上，杜克与桑托斯站在对立面。

在美洲开发银行曾与杜克共事的消息人士表示：「他在公共关系的领域非常活跃，非常聪明。」

杜克在美工作时曾与乌力贝会面，并在乌力贝的游说下决定参选议员。

杜克是3个孩子的父亲，也曾任乐团贝斯手，但随和形象却与他的保守派立场形成鲜明对比。他坚决反对同性婚姻、安乐死及毒品除罪化。

杜克不仅获得极右派力挺，也受影响力日增的福音派天主教团体支持。

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